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كورونا في أسبوع.. تسجيل 3 وفيات وأكثر من 400 إصابة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T16:38:17+0000
كورونا في أسبوع.. تسجيل 3 وفيات وأكثر من 400 إصابة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي الأسبوعي، لفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها في عموم البلاد أجرت "أكثر من 25 ألف فحص PCR نتج عنه 413 إصابة جديدة بكورونا، و860 حالة شفاء، فضلاً عن ثلاث وفيات".

وأضافت أن "عدد حالات الشفاء ارفتع في البلاد إلى مليونين و432 ألفاً و640، بنسبة تعاف اقتربت من 99% من إجمالي الحالات المصابة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و458 ألفاً و922، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25351 حالة".

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