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كورونا في العراق.. 714 إصابة جديدة و6 وفيات اليوم

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T12:28:57+0000
كورونا في العراق.. 714 إصابة جديدة و6 وفيات اليوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 714 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت إلى تماثل 1272 مريضاً إلى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلاغ 592129 حالة اي ما نسبته 95.6% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 619636 وعدد الحالات التي تحت العلاج 14460 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 191 وعدد حالات الوفيات الكلي 13047، وذلك منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي ليوم الاحد وفق وزارة الصحة العراقية.

 

 

 

                                 

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