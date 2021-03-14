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كورونا في العراق.. حالات الشفاء تفوق الاصابات لليوم الثاني تواليا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-14T13:10:18+0000
كورونا في العراق.. حالات الشفاء تفوق الاصابات لليوم الثاني تواليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، استمرار تفوق أعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا لحالات الإصابات، لليوم الثاني على التوالي في عموم البلاد.

ووفقاً للموقف الوبائي اليومي الذي أصدرته الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، فإنها سجلت 3942 حالة شفاء من كورونا، فيما رصدت 3866 إصابة جديدة و32 حالة وفاة.

وبحسب الموقف فقد سجلت وزارة الصحة 685770 حالة شفاء ، و758184 حالة إصابة، بينها 58663 حالة تحت العلاج، و 457 حالة راقدة تحت العناية المركزة، و13751 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة

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