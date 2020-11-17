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كورونا في العراق.. تماثل 3460 حالة للشفاء مع 2961 إصابة جديدة الثلاثاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T13:29:08+0000
كورونا في العراق.. تماثل 3460 حالة للشفاء مع 2961 إصابة جديدة الثلاثاء

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، (17 تشرين الثاني 2020)، 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تماثل 3460 حالة جديدة للشفاء، فيما اشارت الى وفاة 40 مريضاً خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة العراقية، وورد الى وكالة شفق نيوز، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 453025، اي مانسبته 86.4%، وعدد حالات الاصابات الكلي 524503، وعدد الحالات التي تحت العلاج 59826، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 363 ، وعدد حالات الوفيات الكلي 11752 ، وذلك منذ تفشي المرض في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

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