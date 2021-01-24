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كورونا في العراق اليوم.. 893 إصابة جديدة وخمس وفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-24T13:01:57+0000
كورونا في العراق اليوم.. 893 إصابة جديدة وخمس وفيات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، عن تسجيل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في الموقف الوبائي اليومي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الشفاء بلغت 1704 حالة وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 581542 أي ما نسبته 94.8%، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغت 613763 وعدد الحالات التي تحت العلاج 19228 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 159، وعدد حالات الوفيات الكلي 12993، وذلك من تفشي المرض في البلاد آذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي ليوم الاحد والصادر عن وزارة الصحة والبيئة العراقية.

                

 

 

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