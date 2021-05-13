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كورونا في العراق.. الفحوصات تلامس الـ10 ملايين والملقحون يقتربون من النصف مليون

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T13:19:25+0000
كورونا في العراق.. الفحوصات تلامس الـ10 ملايين والملقحون يقتربون من النصف مليون

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما قارب عدد الملقحين ضد الوباء النصف مليون مواطن.

وذكرت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتلقيحي اليوميين للجائحة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 4512 إصابة جديدة، و22 حالة وفاة و5417 حالة شفاء، فيما بلغت أعداد الفحوصات 9817969 مليون فحص.

وبينت أن عدد الملقحين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 8774 مواطناً، ليصل مجموع الذين تلقوا اللقاح إلى 470 ألفاً و137 شخصاً.

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه، الموقف الوبائي لجميع محافظات العراق.

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