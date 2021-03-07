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كورونا في العراق.. الاصابات تتراجع والوفيات ترتفع

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T12:58:03+0000
كورونا في العراق.. الاصابات تتراجع والوفيات ترتفع

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا مع ارتفاع بالوفيات خلال آخر 24 ساعة، بعد وقت قصير من تصريح وزير الصحة حسن التميمي بأن حظر التجوال الجزئي والشامل أسهم بتقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 40%.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للجائحة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها سجلت 3359 إصابة جديدة بالفيروس و24 وفاة، إضافة إلى 3509 حالات شفاء".

وكان وزير الصحة العراقي انتقد عدم التزام المواطنين بلبس الكمامة والاجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه أمر يسهم باستمرار تسجيل الإصابة بفيروس كورونا ويعرض سلامتهم للخطر، محذرا من أن الموقف الوبائي خطر والاصابات في تزايد خلال الايام المقبلة".

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي لجميع محافظات العراق.

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