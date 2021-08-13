كورونا تُغيّب حياة فنان عراقي

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الجمعة، رحيل الفنان "ارا يسايان" الذي توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا.

وفي بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، قالت النقابة، إن للفنان الراحل دور مهم في توثيق جماليات الازياء التراثية في منطقة وادي الرافدين، وعطاءه الثر في مجال تصميم اللوحات الراقصة والاخراج الاستعراضي للأزياء العراقية، فكان مؤرشفا للجمال والتراث العراقي.

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل ارا ياسيان، من مواليد 1968، وهو عارض ازياء ومصمم ومخرج وشغل ادارة قسم العروض لفترة طويلة قدم خلالها عروضا فنيا جمالية تراثية لصالح الدار العراقية للأزياء في محافل محلية وعالمية نال خلالها جوائز وشهادات تقديرية، كما حصد المدالية الذهبية وكاس العالم وشهادة تقديرية كأفضل مخرج عربي في العالم وأفضل مخرج اوبريتات في حفل اقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، برعاية منظمة المجموعة العربية للمبدعين العرب في العالم the arabs group وبهذا يكون أول مخرج عراقي وعربي يفوز بهذا اللقب.