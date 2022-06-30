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كورونا تهدد من جديد".. إصابات الموجة الخامسة ارتفعت بنسبة 80% عن الأشهر الماضية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-30T09:09:10+0000
كورونا تهدد من جديد".. إصابات الموجة الخامسة ارتفعت بنسبة 80% عن الأشهر الماضية في ديالى

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة  محافظة ديالى يوم الخميس، الأهالي من خطر كورونا بعد دخول الموجة الخامسة  من الوباء وارتفاع معدل الإصابات الى أكثر من 80% عن الأشهر الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان معدل الإصابات بكورونا ارتفع عن الأشهر الستة الماضية بنسبة 80% وبلغت أكثر من 100 إصابة فيما لم تسجل المحافظة 5% من هذه النسبة خلال الفترات الماضية.

وشدد العزاوي على اعتماد الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة وعدم التراخي في التحوطات وتفادي الاختلاط والتجمعات في الأماكن العامة مستدركا "وضع كورونا تحت السيطرة التامة ونستبعد أي نكسة صحية  كبيرة"

ودعا العزاوي الأهالي إلى تعاطي اللقاحات المتوفرة في جميع أنحاء المحافظة وهي السلاح الوحيد لتجنب الإصابة والوقاية من خطر فتاك لا يستهان به.

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