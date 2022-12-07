كورونا تنهي حياة قائد عسكري في الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأربعاء، بوفاة قائد عسكري بالجيش العراقي جراء تداعيات إصابته بوباء فيروس كورونا رغم انحسار المرض منذ أكثر من عام ونصف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن آمر اللواء الثاني - الفرقة الاولى من الجيش العراقي العميد الركن محمد صالح الكروي توفي، اليوم، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، بعد تفاقم حالته الصحية جراء إصابته بوباء كورونا متأثرا بمضاعفات تنفسية.

واضاف المصدر، أن "العميد الركن أصيب منذ نحو شهر وانتقل إلى بغداد للعلاج، الا ان الجهود الطبية لم تفلح باسعافه وإنقاذ حياته"

يذكر أن جائحة كورونا، التي أتت على حياة العشرات من المسؤولين والقادة ونجوم الرياضة والمجتمع، انحسرت وشبه تلاشت في أغلب مناطق العراق منذ أكثر من عام ونصف.