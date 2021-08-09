كورونا تلغي مراسم بدء محرم في كربلاء

شفق نيوز/ قررت العتبتان "العباسية والحسينية" في مدينة كربلاء، يوم الإثنين، الغاء مراسم سنوية تتضمن تبديل راية القبة من الأحمر إلى الأسود إيذاناً ببدء شهر المحرم.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية عقيل الشريفي لوكالة شفق نيوز، "امتثالا لتوجيهات المرجعية وكذلك قرارات خلية الازمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية قررت ادارة العتبة الحسينية المقدسة ان يتم استبدال الراية الشريفة من دون أي مراسيم بسبب الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة".

وأضاف أنه "ومن جانب آخر قررت تكثيف الاجراءات الوقائية وتوزيع الكمامات والاستمرار بأعمال التعقيم وحث الزائرين على ارتداء الكمامات فضلا عن توفير التهوية الصحية النقية وبدرجات حرارة ورطوبة مناسبة والعمل على تفويج الزائرين بأعلى درجات الانضباط مع الاجتهاد في الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الامكان".

ويأتي هذا الاجراء للسنة الثانية على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا.

وأمس الأحد، أعلنت العتبة الحسينية عن إلغاء مراسم تبديل راية القبة، وقالت في بيان إنها تعمل بتوجيهات المرجعية العليا وقرارات خلية الازمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي كل عام، تجري العتبتين "الحسينية والعباسية" مراسيم خاصة لاستبدال راية قبة الإمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس (ع) الحمراء بالسوداء ايذاناً ببدء شعر محرم الحرام وانطلاق مراسيم احياء ذكرى استشهاد الأمام الحسين .

ونشرت العتبتان السواد واجرت استعدادات فنية وامنية ولوجستية لاستقبال شهر محرم الحرام الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين والمواكب الحسينية لاحياء هذه الذكرى.

وشهد العام الماضي إجراء مراسيم استبدال الرايات دون حضور أعداد كبيرة من المعزين بسبب انتشار جائحة كورونا امتثالاً لتعليمات الجهات الصحية وخلية الأزمة الصحية.