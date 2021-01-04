كورونا تغلق صفا دراسيا في ديالى بشكل "مؤقت"

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، بإغلاق أحد الصفوف الدراسية الابتدائية في ناحية العظيم شمالي ديالى بعد ظهور 7 إصابات بكورونا.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ ان احد الصفوف الدراسية في مدرسة "السفوح" في قرية "المجرة" شمالي الناحية تم إغلاقه بشكل مؤقت بعد ظهور اصابة معلم و6 تلاميذ بفيروس كورونا بحسب الفحوصات الاولية.

واضاف العبيدي؛ ان اجتماعا لخلية الازمة وتربية ديالى سيحدد القرار النهائي حيال اغلاق الصف او اعادة فتحه.

وسجلت ديالى اصابات معدودة بكورونا بين الكوادر التربوية، فيما اكد مختصون ان الاصابات وقعت خارج المؤسسات التعليمية.