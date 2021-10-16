كورونا تعطل أجراس المدارس الحكومية.. الأهالي يدعون لتعليم حضوري والصحة تضع شروطاً

شفق نيوز/ لا تعليم الكتروني ولا حضوري في المدارس الحكومية، بينما استأنفت المدارس الأهلية دوامها قبل أكثر من شهر تقريباً.

واعتادت المدارس الحكومية في العراق أن تقرع أجراس الدوام في شهر ايلول من كل عام، إلا أن انتشار فيروس كورونا، عطل المسيرة التربوية في البلاد. وكربلاء واحدة من المحافظات العراقية التي لم تستأنف مدارسها الحكومية الدوام، وتنتظر قراراً مركزياً من وزارة التربية.

ويقول النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "التعليم الالكتروني اثر بشكل سلبي على المستوى التعليمي"، داعياً وزارة التربية واللجنة العليا إلى "تنسيق العمل لارجاع الدوام الحضوري".

وفي سياق متصل، قالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة صحة شكلت فرقاً جوالة تزور الجامعات والمعاهد والمدارس لتقوم بتطعيم الأشخاص الذين لم يأخذوا جرعة اللقاح".

واضافت فلاح أن "الوزارة اتخذت إجراءات بشأن الطلبة والتدريسيين من بينها إبراز بطاقة اللقاح أو عمل مسحة للتأكد من سلامة الطلبة والكوادر التدريسية قبل السماح لهم بالدوام".

أهالي الطلبة دعوا وزارة التربية إلى الإسراع بإعادة فتح الباب أمام الداوم الحضوري.

وقال المواطن علي لوكالة شفق نيوز، إن "الوقت يمضي والطلبة في منازلهم، لا تعليم الكتروني ولا حضوري".

وتساءل علي، "لماذا المدارس الأهلية بدأت الدراسة الحضورية فعلاً، والحكومية لا تزال معطلة؟"، مردفا "الاغنياء غلبوا الفقراء حتى في الدراسة".