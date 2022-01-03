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كورونا العراق.. 252 إصابة و7 وفيات خلال يوم

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-03T13:11:36+0000
كورونا العراق.. 252 إصابة و7 وفيات خلال يوم

كورونا العراق.. 252 إصابة و٧ وفيات خلال يوم

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