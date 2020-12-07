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كورونا العراق.. 1815 إصابة جديدة تقابلها 2158 حالة شفاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-07T13:05:56+0000
كورونا العراق.. 1815 إصابة جديدة تقابلها 2158 حالة شفاء

 شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى تماثل 2158 مصاباً للشفاء، لافتة في ذات الوقت الى وفاة  28 حالة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية.  

واوضحت الوزارة بحسب موقفها الوبائي اليومي، أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 495725، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 566015، وعدد الحالات التي تحت العلاج 57830، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 226، وعدد حالات الوفيات الكلي 12460، منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار 2019.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي وفق ما أصدرته وزارة الصحة العراقية.  

 

 

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