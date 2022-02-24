كورونا العراق.. 1499 إصابة و14 وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز / أظهر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس، رصد 1499 إصابة و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب جدول البيانت اليومي للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة، فإن "عدد الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1499 حالة، وحالات الشفاء بلغت 2606، فيما بلغت الوفيات 14 حالة".

وأضاف أن "عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 47711 شخصاً.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت امس الأربعاء، تسجيل 1736 إصابة، و2963 حالة شفاء، و20 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تلقي 50265 شخصاً للقاح.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدول البيانات للموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة العراقية.