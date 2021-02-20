سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا العراق.. 13 وفاة و3273 إصابة جديدة في يوم واحد

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-20T14:08:13+0000
كورونا العراق.. 13 وفاة و3273 إصابة جديدة في يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، السبت، 13 وفاة و3273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 1978 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 664 ألفا و750 إصابة، بينها 13 ألفا و245 وفاة، و616 ألفاً و507 حالات شفاء.

وفرض العراق إجراءات جديدة لاحتواء تصاعد إصابات كورونا في الأسابيع القليلة الماضية من بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق والمساجد والمتنزهات وأماكن عامة أخرى.

وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل الموقف الوبائي في الجدول أدناه: 

related

العراق يعلن أكثر من 4500 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-25 12:56:53
العراق يعلن أكثر من 4500 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-19 17:57:52
العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-09-10 13:31:11
82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أكثر من 2500 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال يوم واحد

Date: 2020-11-27 12:43:57
أكثر من 2500 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال يوم واحد

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

Date: 2020-02-24 12:25:09
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق لزائر إيراني

العراق يواصل تسجيل الارقام القياسية بكورونا بـ28 حالة وفاة و 1268 اصابة جديدة

Date: 2020-06-07 17:03:09
العراق يواصل تسجيل الارقام القياسية بكورونا بـ28 حالة وفاة و 1268 اصابة جديدة

حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

Date: 2020-09-01 12:15:29
حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

كورونا.. الصحة العراقية تعلن حالات تعافي غير مسبوقة

Date: 2020-11-04 13:35:51
كورونا.. الصحة العراقية تعلن حالات تعافي غير مسبوقة