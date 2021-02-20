كورونا العراق.. 13 وفاة و3273 إصابة جديدة في يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، السبت، 13 وفاة و3273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 1978 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 664 ألفا و750 إصابة، بينها 13 ألفا و245 وفاة، و616 ألفاً و507 حالات شفاء.

وفرض العراق إجراءات جديدة لاحتواء تصاعد إصابات كورونا في الأسابيع القليلة الماضية من بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق والمساجد والمتنزهات وأماكن عامة أخرى.

وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل الموقف الوبائي في الجدول أدناه: