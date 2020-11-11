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كورونا العراق.. وفاة 50 شخصاً وإصابة 3198 خلال يوم

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-11T13:17:55+0000
كورونا العراق.. وفاة 50 شخصاً وإصابة 3198 خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي من فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

 وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1992 للشفاء من الفيروس، فيما أوضحت أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وبحسب الوزارة فقد بلغت عدد حالات الشفاء الكلي 436656، اي ما نسبته 85.9% ، فيما بلغ عدد حالات الاصابات الكلي 508508، وعدد الحالات التي تحت العلاج 60369، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 384 وعدد حالات الوفيات الكلي 11482 وذلك منذ تفشي الوباء في البلاد ا1ار 2019.

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