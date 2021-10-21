كورونا العراق.. نحو ألفي إصابة و39 حالة وفاة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T13:51:10+0000
كورونا العراق.. نحو ألفي إصابة و39 حالة وفاة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، برصد نحو ألفي إصابة و39 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة سجلت 1882 إصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن 39 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "2656 شخصاً تماثلوا للشفاء التام من فيروس كورونا"، لافتة إلى أن "أكثر من 72 ألف شخص تلقى اللقاح المضاد للفيروس التاجي".

وفيما يلي جدول بالموقف الوبائي والتلقيحي الصادر عن وزارة الصحة.

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