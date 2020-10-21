كورونا العراق.. مجلس عزاء بتسبب بحظر شامل وإغلاق مجمع سكني

شفق نيوز/ صرحت ادارة ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار يوم الأربعاء بفرض حظر شامل للتجوال على مجمع "كوهبل" السكني الذي يقع شرق الناحية بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير الناحية خوديدا جوقي لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من خمسين اصابة بفيروس كورونا سُجلت في مجمع "كوهبل" اضافة الى وفاة ثمانية اخرين خلال 15 يوما.

واشار الى ان عددا من اهالي "كوهبل" اصيبوا بالفيروس أثناء حضورهم مجلس عزاء في مجمع "خانكي"، مبينا أن المصابين نقلوا العدوى الى داخل "كوهبل" بعد عودتهم من مجلس العزاء.

واكد جوقي ان فرض حظر التجوال وإغلاق المنافذ المؤدية الى مجمع "كوهبل" سيستمر لمدة 10 ايام.

و"كوهبل" هو مجمع سكني كبير يقع في شمال جبل سنجار في محافظة نينوى.

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي قد اكد يوم الجمعة الماضي بعدم العودة لاجراءات فرض حظر التجوال والعزل لمواجهة كورونا، مشيرا الى ان العراق يحتل المرتبة الاولى عالميا بمعدلات الشفاء من الجائحة.