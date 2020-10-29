كورونا العراق.. إصابة 3804 وشفاء 3376 مصابا الخميس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موقفها اليوم، إلى إصابة 3804 شخصاً بالفيروس وشفاء 3376 مصاباً، موضحة أن عدد حالات الوفاة بلغت 45 حالة.

وبينت وزارة الصحة، أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 394386، أي ما نسبته 84.3% ، في حين بلغت عدد حالات الاصابات الكلي 467755، وعدد الحالات تحت العلاج 63554 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 460، وعدد حالات الوفيات الكلي 10815.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر توزيع الاصابات وحالات الشفاء وفقاً لوزارة الصحة.