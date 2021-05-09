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كورونا العراق.. حالات الشفاء تتخطى المليون منذ بدء الجائحة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T13:00:31+0000
كورونا العراق.. حالات الشفاء تتخطى المليون منذ بدء الجائحة

شفق نيوز/ تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق، يوم الاحد، المليون حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان للموقفين الوبائي والتلقيحي اليوميين للجائحة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها سجلت 6743 حالة شفاء جديدة ما يرفع الإجمالي إلى مليون و5369 حالة".

كما أشارت الوزارة إلى "تسجيل 4167 اصابة جديدة و30 حالة وفاة".

وأوضحت أن "عدد الملقحين خلال اليوم الاحد بلغ 9049 مواطنا"، لافتة الى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 432506".

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه، الموقف الوبائي لجميع محافظات العراق.

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