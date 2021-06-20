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كورونا العراق: تسجيل أكثر من 4 آلاف اصابة و25 حالة وفاة
Category: مجتـمع
Date: 2021-06-20T13:13:42+0000
كورونا العراق: تسجيل أكثر من 4 آلاف اصابة و25 حالة وفاة
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