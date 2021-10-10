سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا العراق .. أكثر من 1600 إصابة جديدة و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-10T13:00:29+0000
كورونا العراق .. أكثر من 1600 إصابة جديدة و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

كورونا العراق .. أكثر من 1600 إصابة جديدة و26 حالة وفاة خلال 24 ساعة

related

العراق يسجل 2049 اصابة جديدة بكورونا واكثر من 1900 حالة شفاء

Date: 2020-07-18 15:14:25
العراق يسجل 2049 اصابة جديدة بكورونا واكثر من 1900 حالة شفاء

العراق يسجل أكثر من 3500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-09-06 13:26:08
العراق يسجل أكثر من 3500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

كورونا العراق.. الإصابات تواصل الارتفاع وتسجل 5663 حالة و33 وفاة

Date: 2021-03-17 13:03:12
كورونا العراق.. الإصابات تواصل الارتفاع وتسجل 5663 حالة و33 وفاة

العراق يتعاقد لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

Date: 2020-12-21 18:02:12
العراق يتعاقد لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

العراق يسجل أكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-08-14 11:49:03
العراق يسجل أكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع معدل الوفيات بكورونا في العراق

Date: 2020-03-08 17:36:32
ارتفاع معدل الوفيات بكورونا في العراق

العراق يسجل 39 حالة وفاة و1095 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-12 17:43:08
العراق يسجل 39 حالة وفاة و1095 اصابة جديدة بكورونا