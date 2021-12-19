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كورونا العراق.. ارتفاع طفيف بالإصابات والوفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T13:07:00+0000
كورونا العراق.. ارتفاع طفيف بالإصابات والوفيات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي، الذي وردت لوكالة شفق نيوز نسخة منه، رصد "272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، فيما سجل الموقف تعافي 392 من الوباء".

وأظهر الموقف التلقيحي اليومي، تلقي أكثر من 54 ألف شخص بأحد لقاحات كورونا المرخصة في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الملقحين في العراق 8 ملايين 229 ألفاً و853.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، وتعافي 280 مواطناً من الوباء.

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