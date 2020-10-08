كورونا.. الصحة البرلمانية تتوقع إعادة فرض "الإجراء المرير"

شفق نيوز/ رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، قرب إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق بسبب فيروس كورونا.

وقالت عضو اللجنة ريزان دلير، لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام المقبلة، مع حلول فصل الشتاء، سيكون هناك ارتفاع حاد في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، في عموم العراق".

وبينت ان "انفجار أعداد الاصابات خلال الأيام المقبلة، سيدفع الجهات الحكومية المختصة، الى اعادة الحظر الشامل، وعودة القيود، لمنع خروج الامور عن السيطرة".

وأشارت دلير إلى أن أعداد الإصابات ستتفاقم جراء "عدم وجود وعي لاتخاذ اجراءات الوقاية من قبل غالبية أفراد المجتمع العراقي".

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 391 ألفاً و44، بينها 9604 وفيات، و319 ألفاً و784 حالة شفاء.

وبدأت الإصابات بالصعود تدريجياً في العراق منذ نحو ستة أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد ما بين 3 و5 آلاف إصابة يومياً.

وتسود مخاوف من إنهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.