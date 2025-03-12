كورنيش عصري في قلب الموصل.. واجهة نهرية تعيد رسم ملامح المدينة

شفق نيوز/ أكد مدير بلدية مدينة الموصل، عبد الستار الحبو، يوم الأربعاء، استمرار أعمال إعادة تأهيل الواجهة النهرية للمدينة، ضمن مشروع يمتد من الجسر القديم إلى الجسر الخامس على ضفاف نهر دجلة.

وقال الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، حيث يتضمن إعادة بناء 273 داراً وفق الطراز المعماري التراثي، للحفاظ على الهوية التاريخية للموصل وإبراز معالمها الثقافية".

وأشار الحبو، إلى أن "المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، يمثل نقطة انطلاق نحو نهضة عمرانية شاملة، تجمع بين الأصالة والتطوير الحديث"، مؤكداً أن "الجهود الحالية تأتي في إطار إعادة إعمار الموصل بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال السنوات الماضية".

ويهدف المشروع إلى تحويل الواجهة النهرية إلى مركز جذب سياحي واقتصادي، من خلال إنشاء كورنيش عصري يضم مرافق ترفيهية ومساحات خضراء، إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق التراثية المجاورة.

ويُعتبر مشروع تطوير الكورنيش من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة نينوى، حيث يسعى لاستثمار موقع الموصل الفريد على نهر دجلة، وإعادة إحيائها كمركز حضاري بارز في العراق.