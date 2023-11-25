كورك تيليكوم: هيئة الإعلام العراقية قطعت الترابط الدولي للشركة

شفق نيوز/ أقدمت هيئة الاعلام والاتصالات، على قطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، فيما أنذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب تعاملها مع الشركة ذاتها.

وذكر بيان للشركة اليوم السبت، أن الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات بالايعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب امرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.

واضاف ان لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أوجبت على وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم.

وتابعت الشركة في بيانها، أن الهيئة انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الاعلانات الترويجية للشركة،لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسب ضوابط الهيئة.

ووجهت هيئة الإعلام والإتصالات في العراق، في مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، شركتي الهاتف النقال "أثير لإتصالات العراق المحدودة"، و"آسياسيل" بقطع ترابطهما البيني مع شركة "كورك تليكوم" لإنتهاء تراخيص الأخيرة.

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/أبريل الماضي، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة "بات وملزم" لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.

و اعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، في في مطلع آيار الماضي، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.

وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس الماضي أصدرت الهيئة 4 قرارات بحق شركة "كورك تليكوم" للإتصالات وهي كالاتي:

*إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.

*وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

*وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.