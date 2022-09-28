كورد كركوك يهددون بمقاضاة دوائر تهمش "اللغة الرسمية الثانية" في العراق

شفق نيوز/ هدد المكون الكوردي في كركوك، يوم الأربعاء، بمقاضاة الدوائر والجهات التي تهمش اللغة الكوردية في المخاطبات الرسمية مؤكدين أنها "الثانية في العراق"، بحسب الدستور والقانون.

وقال عضو مجلس كركوك السابق، وعضو الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال محمد شكور، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الدوائر همشت ومازالت تهمش اللغة الكوردية في بمخاطباتها الرسمية رغم وجود قرار دستوري من مجلس المحافظة يعتمد اللغات (العربية والكوردية والتركمانية والسريانية)، إلا أن بعض الدوائر تخرق القرار ومنها ديوان المحافظة قبل عامين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد".

وأضاف شكور، أن "بعض الدوائر في كركوك، همشت وتحاول تهميش اللغة الكوردية، رغم اعتمادها في أعلى السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد"، مؤكداً أن "الكورد سيقيمون دعاوى وشكاوى ضد أي جهة تخرق الدستور وتحاول تغييب اللغة الرسمية الثانية في العراق".

وينص قرار سابق لمجلس محافظة كركوك، على أن تكتب لوحات الدوائر الحكومية بأربع لغات، لكنه لم يعد ينفذ بعد أحداث 16 أكتوبر.

كما أزيلت اللغتين الكوردية والتركمانية من لوحة المبنى الجديد لمجلس ومحافظة كركوك، الذي تم إنشاؤه جنوب المدينة بكلفة 48 مليار دينار، وبقيت اللغة العربية وحدها.

في السياق، تضمنت لوحة المبنى الجديد لمحكمة كركوك اللغة العربية فقط، بينما أزيلت اللغة الكوردية من لوحات دوائر حكومية أخرى في المحافظة.

أما مطار كركوك، فقط كتبت لوحاته باللغتين العربية والانجليزية وتخلو من اللغة الكوردية. وعقب مخاطبة بغداد بشأن هذا الأمر، ورغم التنبيهات التي تقلتها، تصر إدارة المحافظة على عدم استخدام اللغة الكوردية.