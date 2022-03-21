كورد طوزخرماتو يحتفلون بعيد نوروز خارج مناطقهم لهذه الأسباب

شفق نيوز/ كشف مسؤول سياسي كوردي في قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، يوم الاثنين، ان اكثر من نصف السكان الكورد احتفلوا بعيد نوروز خارج القضاء بسبب التقييد وتداعيات الاستفتاء في عام 2017.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طوزخرماتو، بختيار هجران محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من نصف السكان الكورد اتجهوا الى مناطق كوردستان للاحتفاء بعيد نوروز بسبب غياب أجواء الاحتفالات والتقييد الذي يعانونه منذ إجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان عام 2017 وحتى الان".

واشار الى ان احتفالات الكورد بنوروز في طوزخرماتو جرت بأجواء مختلفة عما كانت عليه سابقا.

غير ان قائممقام طوزخرماتو، زين العابدين حسن، اكد لوكالة شفق نيوز، ان "الكورد نظموا احتفالية مركزية واسعة بعيد نوروز في الطوز وبمراسمها التقليدية".

واوضح ان "نصف السكان الكورد اتجهوا والى مناطق سياحية وترفيهية في اطراف الطوز لقضاء عيد نوروز".

وبين حسن ان "إدارة الطوز نفذت خطة امنية وخدمية محكمة لتأمين احتفالات نوروز داخل الطوز وفي أربع مناطق سياحية وبمشاركة وتنسيق عال بين التشكيلات الأمنية والدوائر الخدمية والحكومية المعنية".

ويعد عيد نوروز، اليوم الأول من السنة في التقويم الكوردي الشمسي، واليوم التاسع في شهر آذار حسب التقويم اليوناني، واليوم الحادي والعشرين من آذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي تتساوى فيه ساعات الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط عيد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.