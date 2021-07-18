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كوردستان تسجل 1456 اصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T13:43:50+0000
كوردستان تسجل 1456 اصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 1456 اصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 10029 فحصاً في جميع مناطق الاقليم اسفرت عن اكتشاف 1356 اصابة جديدة، فيما اكتسب 651 مصاباً الشفاء التام خلال الفترة ذاتها، مؤكداً في ذات الوقت تسجيل وفاة 6 مصابين في جميع محافظات الاقليم. 

وعن كامل احصائياتها للفترة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في الاقليم حتى الان اشار بيان الوزارة الى انها حجرت 21871 شخصاً خرجوا جميعاً، فيما تأكد اصابة 203590 شخصاً اكتسب 186238 مصاباً منهم الشفاء بعد تلقي العلاج".

وأكدت الاحصائيات التي جاءت في البيان اكدت بقاء 12772 مصاباً تحت العناية الطبية حتى الان، فيما تأكد وفاة 4580 مصاباً في جميع محافظات ومناطق الاقليم خلال الفترة الماضي.

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