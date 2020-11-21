بالتزامن مع إحصاء الصحة الاتحادية.. كوردستان تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً باصابات كورونا بنحو 361 اصابة جديدة بالفيروس يقابلها 371 حالة شفاء، فيما بلغت الوفيات بسبب المرض 20 حالة.

وقالت وزارة الصحة في كوردستان، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 4688 فحصا جديدا من بينها 1506 في اربيل و569 في السليمانية و2399 في دهوك و30 في حلبجة و113 في كرميان و71 في رابرين، مشيرا الى تسجيل 361 اصابة جديدة منها 66 في اربيل و75 في السليمانية و176 في دهوك و6 في حلبجة و30 في كرميان و8 في رابرين.

ونوه البيان الى اكتساب 371 مصابا الشفاء التام من بينهم 104 في اربيل و17 في السليمانية و212 في دهوك و14 في حلبجة و24 في كرميان، فيما اكد وفاة 20 مصابا في عموم مناطق الاقليم من بينهم 4 في اربيل و6 في السليمانية و3 في دهوك و4 في حلبجة و1 في كرميان و2 في رابرين.

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