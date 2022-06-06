سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تبدي استعدادها للتعاون مع بغداد لانجاز التعداد السكاني

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-06T16:59:35+0000
كوردستان تبدي استعدادها للتعاون مع بغداد لانجاز التعداد السكاني

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، استعداد وزارة التخطيط الكوردستانية للتعاون مع بغداد لاستئناف الاستعدادات وإنجاز الإحصاء السكاني في عموم العراق.

وقال رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان العراق سيروان محمد محي الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "شاركنا، صباح اليوم، في الاجتماع الخامس لمجلس الإحصاء العراقي الأعلى برئاسة وزير التخطيط في العراق".

وأضاف محي الدين "أعربت من جهتي عن استعداد وزارة التخطيط ومجلس الإحصاء في إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق مع وكالة الإحصاء المركزية العراقية لاستئناف الاستعدادات وتعزيز العلاقات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تفاهم كامل في هذا الشأن".

وكان وزير التخطيط خالد بتال أعلن، اليوم الاثنين، تحديد الربع الأخير من العام المقبل لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وإجرائه بطريقة الكترونية، فيما بيّن أن التعداد سيسهم في معالجة "الكثير" من المشكلات وابرزها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات.

وكان وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أعلن ، في 25 ايار 2022، نجاحه بتأمين الأموال اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام الجاري، مشيراً الى الشروع بأولى خطوات التعداد عبر إجراء "تعداد تجريبي" في مناطق مختارة بجميع المحافظات بالتنسيق مع إقليم كوردستان.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (19 أيار الجاري)، أن الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.

وأشارت الى أن وزيرها خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لإجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيأة العليا للتعداد خلال الأسابيع القريبة المقبلة، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي 2022 كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين.

related

بالتنسيق مع كوردستان.. التخطيط العراقية تعلن اولى خطوات التعداد السكاني

Date: 2022-05-25 18:39:02
بالتنسيق مع كوردستان.. التخطيط العراقية تعلن اولى خطوات التعداد السكاني

الأنبار تطمح لتقديم خدمات اتصالات شبيهة بما يقدمه اقليم كوردستان

Date: 2021-07-20 18:29:01
الأنبار تطمح لتقديم خدمات اتصالات شبيهة بما يقدمه اقليم كوردستان

وفيات وعشرات الاختناقات جراء العاصفة الترابية وصحة كوردستان توجه نداءً

Date: 2022-04-07 21:46:23
وفيات وعشرات الاختناقات جراء العاصفة الترابية وصحة كوردستان توجه نداءً

تسع هزات أرضية تضرب قضاءين في اقليم كوردستان وديالى

Date: 2020-06-04 13:05:05
تسع هزات أرضية تضرب قضاءين في اقليم كوردستان وديالى

فنلندا تجري مباحثات لافتتاح قنصلية في السليمانية

Date: 2021-09-20 12:03:06
فنلندا تجري مباحثات لافتتاح قنصلية في السليمانية

حالة وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2022-04-24 14:34:29
حالة وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا كوردستان

تعرض اقليم كوردستان والعراق الى 50 هزة ارضية خلال شهر

Date: 2020-09-04 14:50:59
تعرض اقليم كوردستان والعراق الى 50 هزة ارضية خلال شهر

هزة أرضية تضرب مدناً عراقية والسكان يستشعرون قوتها بوضوح

Date: 2021-09-25 04:41:44
هزة أرضية تضرب مدناً عراقية والسكان يستشعرون قوتها بوضوح