كوردستان تبدي استعدادها للتعاون مع بغداد لانجاز التعداد السكاني

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، استعداد وزارة التخطيط الكوردستانية للتعاون مع بغداد لاستئناف الاستعدادات وإنجاز الإحصاء السكاني في عموم العراق.

وقال رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان العراق سيروان محمد محي الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "شاركنا، صباح اليوم، في الاجتماع الخامس لمجلس الإحصاء العراقي الأعلى برئاسة وزير التخطيط في العراق".

وأضاف محي الدين "أعربت من جهتي عن استعداد وزارة التخطيط ومجلس الإحصاء في إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق مع وكالة الإحصاء المركزية العراقية لاستئناف الاستعدادات وتعزيز العلاقات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تفاهم كامل في هذا الشأن".

وكان وزير التخطيط خالد بتال أعلن، اليوم الاثنين، تحديد الربع الأخير من العام المقبل لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وإجرائه بطريقة الكترونية، فيما بيّن أن التعداد سيسهم في معالجة "الكثير" من المشكلات وابرزها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات.

وكان وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أعلن ، في 25 ايار 2022، نجاحه بتأمين الأموال اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام الجاري، مشيراً الى الشروع بأولى خطوات التعداد عبر إجراء "تعداد تجريبي" في مناطق مختارة بجميع المحافظات بالتنسيق مع إقليم كوردستان.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (19 أيار الجاري)، أن الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.

وأشارت الى أن وزيرها خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لإجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيأة العليا للتعداد خلال الأسابيع القريبة المقبلة، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي 2022 كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين.