كوردستان الأقل تأثراً.. الموجة الغبارية تغطي 6 محافظات عراقية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، مساء اليوم الأحد، عن وجود كثافة في الموجة الغبارية تسببت بتغطية 6 محافظات عراقية، فيما أشارت إلى أن مدن إقليم كوردستان هي الأقل تأثراً بالموجة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعطيات الجوية الحالية تشير إلى أن الغبار المؤثر على غرب ووسط البلاد يمثل كتلة غبار صحراوية واسعة، اندفعت بفعل نشاط الرياح السطحية خلف المنخفض الخماسيني، متجهةً من المناطق الغربية نحو باقي المدن تباعا.

وأضافت، أن المنطقة الغربية، تشهد حالياً أجواءً مغبرة بكثافة متفاوتة، تصل في بعض المناطق إلى غبار كثيف، متسبباً بتدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية قد يقل عن 1كم.

وأوضحت الهيئة، أن المنطقة الوسطى (بغداد، صلاح الدين، كربلاء ديالى، بابل اضافة للنجف وجنوب غرب البلاد)، تشكل امتداداً لموجة الغبار، حيث يتراوح التأثير بين متوسط الشدة إلى كثيف أحياناً، مع تردي في مدى الرؤية بين 2–4 كم، وأقل من ذلك خلال فترات.

وأكدت، أن الغبار سيصل إلى المنطقة الجنوبية بشكل أخف ومتأخر نسبياً، وغالباً يكون على هيئة غبار عالق او مثار، مع تراجع محدود في مدى الرؤية الأفقية.

وتابعت الهيئة: "استناداً إلى حركة المنخفض الخماسيني واتجاه الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، متوقع أن يكون تحسن الأجواء تدريجياً من الغرب نحو الشرق ثم الجنوب، بحيث تبدأ أولى بوادر التحسن في غرب البلاد تليها الوسطى ثم الجنوبية والشرقية".

وأشارت إلى أن التحسن سيبدأ تدريجياً في غرب العراق هذه الليلة، ويصبح أكثر وضوحاً فجر يوم الاثنين، نتيجة ابتعاد مركز المنخفض وتراجع سرعة الرياح السطحية.

وبينت، أن هناك احتمال لعودة نشاط الرياح الشمالية ليل غد الاثنين على غرب العراق، فتعاود موجات غبار جديدة بشكل محدود.

ولفتت هيئة الأنواء الجوية، إلى أن المنطقة الوسطى (بغداد، واسط، صلاح الدين، كربلاء، ديالى، بابل، إضافة إلى النجف وجنوب غرب البلاد)، فإن ذروة التأثير خلال هذه الليلة وصباح يوم الاثنين، على أن يبدأ التحسن اعتباراً من ساعات الظهر، وينتهي التأثير بشكل واضح مع حلول المساء.

وأضافت: "يُتوقع وصول الغبار إلى جنوب العراق (الديوانية، السماوة، الناصرية، البصرة، ميسان)، خلال ساعات الصباح أو قبل الظهر يوم الاثنين، مع تسجيل ذروة التأثير بين الظهر والعصر، على أن يبدأ التحسن مساء الاثنين، ويستمر تدريجياً حتى الليل أو فجر الثلاثاء".

واستطردت، أن شدة التأثير تكون أخف مقارنة بالمناطق الشمالية والوسطى، وربما يستمر لفترة أطول نسبياً نتيجة بطء ترسيب الغبار العالق.

وختمت الهيئة بالقول، أن موجة الغبار واسعة النطاق ذات تأثير تدريجي، تبلغ ذروتها خلال الساعات القادمة في مدن الوسط بشدة متوسطة، وتصل مدن الجنوب لاحقاً بشدة أقل، مع تحسن تدريجي يبدأ من جهة غرب البلاد ويتقدم شرقاً وجنوباً خلال الـ24 ساعة المقبلة.