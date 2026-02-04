"كوبوني" بديلاً عن البطاقة الوقودية الورقية في نينوى بدءاً من الشهر المقبل

شفق نيوز- نينوى

أعلن فرع المنتجات النفطية في نينوى، يوم الأربعاء، إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية الورقية الخاصة بمادة البنزين اعتباراً من مطلع شهر آذار/مارس 2026، والتحوّل بشكل كامل إلى البطاقة الوقودية الإلكترونية عبر تطبيق "كوبوني".

وقال مدير الفرع عدي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار يأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تطوير آليات توزيع الوقود، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بصورة أكثر دقة وسلاسة"، داعياً أصحاب المركبات إلى الإسراع بالتسجيل في تطبيق "كوبوني" لتفادي أي معوقات قد تؤثر على استمرار تسلم الحصة المقررة.

وأضاف أن "فرع المنتجات النفطية في نينوى يعمل منذ ما يقارب عامين بنظام البطاقة الوقودية لتنظيم عملية تزويد المركبات بالبنزين، في إطار جهود القضاء على تهريب الوقود، والسيطرة على عمليات التداول غير النظامية، فضلاً عن تقليل الزخم الحاصل في محطات التعبئة".

وبيّن أن حصة الوقود المحدّدة للمواطنين تبلغ 40 لتراً للمركبة الواحدة كل ثلاثة أيام، مؤكداً أن التحوّل إلى النظام الإلكتروني سيسهم في تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في عموم المحافظة.

يُشار إلى أن محافظة نينوى ومحافظات أخرى تعمل بنظام البطاقة الوقودية منذ سنوات لمواجهة أزمة توزيع المشتقات النفطية ومحاولة تقليل الزخم على محطات تعبئة الوقود.