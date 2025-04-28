كواليس إعفاء مدير أمن البصرة.. انتخابات 2025 وراء القرار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في البصرة، اليوم الاثنين، عن الأسباب وراء إعفاء مدير أمن المحافظة جبار الساعدي من منصبه.

وأمس الأحد، أفاد مصدر مطلع في البصرة، بإعفاء الساعدي من منصبه بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب، لأسباب "مجهولة".

واليوم، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بناءً على كتاب صادر من رئاسة جهاز الأمن الوطني صباح يوم أمس الأحد، بسبب مشاركة الساعدي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف المصدر، أن أطرافاً من مكتب رئيس الوزراء تدخلت لإعادة الساعدي إلى منصبه، بشرط انسحابه من الانتخابات البرلمانية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه تقرر تكليف أنيس عبد الهادي، بمهام تسيير أعمال مديرية أمن البصرة، لحين اختيار مديرا جديدا.

وكان الساعدي قد شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة قبل تكليفه بإدارة الأمن الوطني في البصرة.

وتولى الساعدي منصب مدير الأمن الوطني في البصرة منذ ثلاثة أشهر، خلفاً للواء وسام العبادي الذي أُعفي هو الآخر من منصبه بقرار من بغداد في كانون الأول 2023.

ومساء أمس الأحد، أخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "أمراً صدر من العاصمة بغداد بإعفاء جبار الساعدي من منصب مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة، بعد ثلاثة أشهر فقط من تسنمه المنصب خلفاً لوسام العبادي، الذي أعفي هو أيضاً بقرار من بغداد".

وكان مجلس محافظة البصرة قد أبدى استغرابه من القرار الصادر بإعفاء المدير السابق وسام العبادي من منصبه في كانون الثاني 2024، حيث وصف العبادي بـ"الرجل المهني والنزيه"، وأشاد بتعاونه مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في إلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات وشبكات تهريب النفط في المحافظة.

وقد تساءل المجلس حينها: "هل هناك تأثير كبير ونفوذ يمتد للحكومة المركزية لهؤلاء التجار لدرجة إعفاء العبادي من منصبه؟"