كهرباء ميسان تهدد بتعليق العمل بعد اغتيال مسؤول فيها

شفق نيوز- ميسان

أصدر فرع توزيع كهرباء ميسان، يوم السبت، بياناً هدد فيه بإجراءات تصعيدية تشمل تعليق العمل في حال لم يتم توفير الحماية اللازمة لموظفيه.

وذكرت مديرية الإعلام للدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرع توزيع كهرباء ميسان يشهد جهوداً استثنائية من قبل ملاكاته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مناطق المحافظة، في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، لكن ما يثير الأسى والقلق هو تكرار الاعتداءات على الموظفين، والتي وصلت إلى حد القتل المروع، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه ويشكل تجاوزاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمهنية".

وأضاف البيان، أن "حادثة مقتل مسؤول مركز صيانة وجباية ناحية السلام، المهندس نجم عبد الله حلو، شكلت صدمة كبيرة لجميع زملائه، إذ كان نموذجاً للموظف المتفاني والمخلص، يتميز بالاجتهاد وحسن المعاملة مع الجميع، وإن فقده أثّر بشكل بالغ في نفوس موظفينا وكل من عرفه".

وأشار الفرع، بحسب البيان، إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، ويضع حياة موظفينا في خطر مباشر، لذلك، نوجه نداءً عاجلاً إلى الحكومة المحلية، بجميع أجهزتها التشريعية والتنفيذية، وإلى الأجهزة الأمنية، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للقبض على الجناة، وضمان توفير الحماية الكاملة لكل الملاكات الحكومية".

وأكد أن فرع توزيع كهرباء ميسان لن يتردد في اتخاذ إجراءات تصعيدية تشمل تعليق العمل في حال لم يتم توفير الحماية اللازمة، لضمان إيصال صوت موظفينا إلى أعلى السلطات وتحقيق العدالة.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت سابق من يوم السبت، بين قوة من الجيش العراقي ومجموعة مسلحة أقدم عناصرها على قتل مسؤول بدائرة كهرباء محلية في محافظة ميسان.

وبحسب مصدر، أفاد وكالة شفق نيوز، بانهيار الوضع الأمني في ناحية السلام غربي المحافظة، على خلفية دخول قوة من الجيش باشتباكات مسلحة عنيفة مع قتلة مدير كهرباء الناحية (نجم عبدالله) الذي تم اغتياله ظهر اليوم بهجوم مسلح.