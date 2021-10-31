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كهرباء كربلاء تستقبل فصل الشتاء بخطة صيانة شاملة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-31T11:37:29+0000
كهرباء كربلاء تستقبل فصل الشتاء بخطة صيانة شاملة

شفق نيوز/ أكدت مديرية كهرباء كربلاء، يوم الأحد، جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء وتلافي الأعطال التي قد تحدث بسبب العواصف والأمطار.

وقال مدير الكهرباء ياسر القريشي، لوكالة شفق نيوز، إن ملاكات كهرباء كربلاء باشرت من خلال قطاعاتها الثمانية بأعمال الصيانة المبرمجة الاستباقية لفصل الشتاء.

وبين أن الخطة "تتضمن حملة واسعة لقطع الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية وسحب الأسلاك وتعديل الاعمدة المائلة وصيانة المحولات واجهزة الحماية الخاصة بها ضمن فرق وعمل يومي لساعات متأخرة".

واشار الى أن المديرية باشرت بالصيانة المبرمجة للمحطات والصندوقيات ولمحطات التوزيع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة، مبينا ان هذا سيسهم في تقليل المشاكل التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية عند سوء الأحوال الجوية.

ولفت القريشي الى ان حملة الصيانة انطلقت ضمن خطة معدة مسبقا وبالاعتماد على البيانات المسجلة لكل مغذي في الشبكة، داعيا المواطنين الى التعاون مع فرق الصيانة كافة لتسهيل مهمة الاعمال المكلفين بها.

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