كهرباء ديالى توضح أسباب تراجع ساعات التجهيز وتكشف حجم العجز في الطاقة

ارجع إعلام فرع توزيع كهرباء ديالى، يوم الأربعاء، سبب تراجع إمداد الطاقة في المحافظة إلى انخفاض معدل الحصة المقررة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية جراء انقطاع الغاز المستورد من الدول المجاورة في إشارة إلى إيران.

وجاء في بيان صادر عن الفرع، أن التراجع الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعود إلى تحديد حصة محافظة ديالى من الطاقة بـ(500) ميغاواط فقط، في حين أن احتياج المحافظة خلال موسم ذروة الأحمال الصيفية يصل إلى أكثر من (2400) ميغاواط، الأمر الذي تسبب بتراجع ساعات التجهيز لتكون بمعدل ساعة تشغيل مقابل ثلاث ساعات إطفاء، وفي حال حدوث أي طارئ أو عارض في المنظومة الكهربائية فإن ساعات التجهيز قد تصل إلى ساعة تشغيل مقابل أربع ساعات إطفاء.

وأوضح أن هذه الحصة الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرارية المطلوبة في قطاع التوزيع وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وزيادة الأحمال، مؤكداً أن هذا التراجع في تجهيز الطاقة الكهربائية يأتي نتيجة محدودية إنتاج الطاقة في عموم البلاد، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب انقطاع الغاز المستورد من دول الجوار، مما أثر بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والتجهيز في المنظومة الوطنية.

وأكد البيان أن جميع المحطات الثانوية وخطوط وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة جاهزة بالكامل للعمل وتصريف الأحمال الكهربائية حال زيادة حصة المحافظة وتجهيز الطاقة اللازمة، ضمن الاستعدادات والخطط الفنية المسبقة التي أُنجزت من قبل ملاكات فرع توزيع كهرباء ديالى.

ونوه البيان إلى أن فرع توزيع كهرباء ديالى ليست الجهة المسؤولة عن تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنما تقع مسؤولية التوزيع على عاتق الفرع وفق الحصص المجهزة للمحافظة من المنظومة الوطنية، مؤكداً استمرار الملاكات الفنية والهندسية بالعمل على مدار الساعة لمعالجة الأعطال الطارئة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بأفضل مستوى ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة.