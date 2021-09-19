كهرباء النجف تعلن تجهيز المواكب الحسينية بالطاقة دون انقطاع

شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف اليوم الأحد، عن تجهيز كافة المواكب الحسينية من الطاقة الكهربائية دون انقطاع ابتداء من اليوم.

وقال مدير كهرباء النجف صفاء عبد الزهرة قاسم لوكالة شفق نيوز؛ إن حصة الزيارة ستكون مؤمنة للمناطق التي يسلكها الزائرين من محاور المناذرة والكوفة وطريق كربلاء الرئيسي.

وفيما يخص الانقطاع الذي حصل في محافظة النجف والديوانية والنجف والمثنى؛ أشار قاسم ان العطل كان كاملاً في النجف والديوانية، مبينا أن الانقطاع استمر لعدة ساعات يوم أمس بسبب خروج الوحدات التوليدية الغازية.

واضاف أنه تم تلافي الخلل الذي حدث خلال ساعتين والآن الكهرباء مستمرة بشكل الطبيعي وحسب الساعات التي تجهز بها المحافظة.