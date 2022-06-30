كهرباء النجف تباشر بحملة كبيرة لرفع التجاوزات وتتوعد بمقاضاة المتجاوزين

شفق نيوز/ اعلن مدير كهرباء النجف، صفاء عبد الزهرة، يوم الخميس، انطلاق حملة في مركز واقضية المحافظة للحد من التجاوزات على شبكات نقل الطاقة.

وقال عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، ان "هناك حملة كبيرة انطلقت في مركز المدينة والاقضية والنواحي بالإضافة الى المناطق الشمالية، للقضاء على التجاوزات الحاصلة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية".

وبين ان "الحملة انطلقت للتقليل من ضياع الطاقة"، متوعداً بأن المديرية ستلجأ الى رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وأشار عبد الزهرة الى ان "عدد ساعات التجهيز في المحافظة تتراوح بين 12 الى 16 ساعة يومياً ومن الممكن زيادتها بعد انتهاء الحملة".