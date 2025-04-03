كهرباء العراق.. حملة "فك الاختناقات" مستمرة استعداداً للصيف

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مساء الخميس، أن حملة "فك الاختناقات" تأتي لضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين في عموم البلاد خلال ‏أشهر الصيف.‏

جاء ذلك، خلال رئاس وزير الكهرباء، اجتماعاً مع مسؤولي شركة ‏توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة نسب الإنجاز في حملة "فك الاختناقات" التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ‏مؤخراً استعداداً للصيف المقبل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقدم مسؤولو الفروع في الشركة، بحسب البيان، شرحاً مفصلاً عن مراحل تنفيذ الحملة التي تتضمن نصب المحطات والمحولات الكهربائية، واستحداث مغذيات جديدة، بهدف تحقيق تجهيز ‏مستقر خلال فترة الصيف التي تشهد ذروة الطلب على الكهرباء.‏

ووجه فاضل، وفق البيان، بــ"تعزيز المخزون من قطع الغيار في المخازن، وفق الصلاحيات الممنوحة ‏لمسؤولي الشركة، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قبل ‏حلول موسم الصيف".‏

وأكد أن "حملة فك الإختناقات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين واقع الطاقة ‏الكهربائية في عموم البلاد وضمان تحقيق استقرار في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال ‏أشهر الصيف".

وشهد قطاع الكهرباء في العراق، خلال شهر مارس/آذار الماضي، إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعات تأهيل شبكات التوزيع ونصب المحطات التحويلية، ومدّ المغذّيات في محافظات بغداد والبصرة والأنبار ونينوى وكربلاء.

وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية للمشروعات في المحافظات الـ5، التي تأتي ضمن مساعي الحكومة لتطبيق حملة "فك الاختناقات" عن الشبكة الوطنية، وإنعاش قطاع الكهرباء في العراق، لا سيما مع اقتراب صيف 2025.