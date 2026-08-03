كهرباء الجنوب تعالج خللاً فنياً وتعيد الطاقة لعدد من المناطق بوقت قياسي

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، مساء اليوم الاثنين، عن نجاح ملاكاتها في معالجة عارض فني بمحطة البترو في محافظة البصرة وإعادة المنظومة إلى العمل خلال وقت قياسي.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محولة تيار (CT) على خط خور الزبير رقم (1) في محطة البترو بمحافظة البصرة، تعرضت لعارض فني مساء اليوم، ما أدى إلى انفصال عدد من الخطوط المرتبطة بالمحطة.

وأشارت إلى أن الملاكات الهندسية والفنية باشرت على الفور بعزل العارض وإجراء المعالجات اللازمة، وتمت إعادة جميع الخطوط والمحولات إلى الخدمة، فيما تعمل المحطة حالياً بصورة طبيعية.