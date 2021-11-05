"كنيسة رقمية" تزدهر في العراق

شفق نيوز/ ذكر موقع "شبكة ميشين" الاخبارية الامريكية ان فكرة "الكنيسة الرقمية" آخذة بالازدهار في العراق من اجل تعزيز العمل الديني المسيحي، من العبادة الى التلمذة والخدمات الدينية المتعددة.

وأشار الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، له ان "مركز القيادة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" أقام دورة فريدة للقادة العراقيين هذا الربيع.

ونقل الموقع عن المديرة التنفيذية ل"مركز القيادة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" جينيفر مورف قولها إن 40 قائدا من عدة طوائف، شاركوا في دورة، وهم يمثلون الجميع من الروم الكاثوليك الى التحالف التبشيري المسيحي، مشيرة بذلك إلى أن البذور التي زرعت في الدورة، بدأت تثمر.

وقال مورف "إنهم اجتمعوا جميعا لتعلم كيفية انشاء كنيسة رقمية".

وبحسب الموقع، فإنه يمكن للقادة من كل طائفة مسيحية، تطبيق المواد بشكل مختلف وفقا لتقاليدهم، لكن كان هناك موضوع مركزي جمع المشاركين معا.

وقالت مورف إن المشاركين لم يتعلموا فقط كيفية بث خدمة عبر الإنترنت، ولكن أيضاً كيفية تشكيل مجتمع عبر الانترنت يوفر العبادة والخدمة والزمالة والتلمذة الكنسية، لكي تكون الكنيسة فعالة.

وردا على سؤال حول ما الذي حدث بعد الشهور الثمانية التي مرت منذ عقد الدورة التدريبية، قالت مورف ان "كنائس التحالف لم تكتفي بتلقي المحتوى (التدريبي) فحسب، بل بدأت في بناء كنيستها الرقمية على الانترنت".

واضافت ان "كنائس التحالف تلبي الحاجات العملية للناس على الارض. واكثر من ذلك، فإنها تلبي الاحتياجات الروحية من خلال مجموعات التلمذة والمجموعات الصغيرة".

وتابعت قائلة إن ذلك جزء من حركة "الروح القدس" التي تنتشر في العراق، مضيفة "نرى الكثير من الثمار تخرج من بغداد، كما لو ان النهضة بدأت تحدث، والكنائس تزدهر".

ونقل الموقع عن مورف قولها إن الكنيسة العراقية "شديدة الحرص على الوصول الى شعبها من اجل يسوع. فلنصلي من أجل أن يمنح الله الكنيسة الابداع والحكمة.. أنهم فعليا في ساحة معركة".