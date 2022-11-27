"كنيسة إبراهيم" في ذي قار.. بكلفة مليوني دولار وستنجز بـ300 يوم (صور)

شفق نيوز/ كشف المشرف على مشروع بناء كنيسة النبي ابراهيم في محافظة ذي قار، طالب الركابي، اليوم الأحد، عن تطورات عمل بناء الكنسية ومراحل الإنجاز، فيما أكد أن نسبة العمل فيها تسير بوتيرة متصاعدة.

وذكر الركابي لوكالة شفق نيوز، ان "كنيسة نبي الله ابراهيم تقع في مدينة اور الاثرية جنوب غربي محافظة ذي قار، على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما أنها تحتوي على قاعة بمساحة 600 متر مربع لإقامة القداس، وبرج للنواقيس بارتفاع 23 مترا فوق مستوى ارتفاع البناء الأساسي".

وبين، أن " فكرة بناء الكنيسة انطلقت بعد زيارة البابا للمحافظة العام الماضي، حيث تبرع رجل الاعمال العراقي ادور فتوحي بطرس ببناء هذه الكنيسة بكلفة مليوني دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن "مدة البناء في الكنيسة تبلغ 300 يوم".

وتابع الركابي، ان "العمل الان بعهدة شركة الرؤيا المتقدمة، حيث بعد مرحلة البناء سيتم زخرفة وتأثيث الكنيسة المرجو اكمالها بأقرب فرصة بعد بلوغ نسبة إنجاز البناء فيها بنسبة 30% بعد مضي مدة 3 أشهر على انطلاق أعمال البناء".

واضاف الركابي، أن "الكنيسة ستكون معلم سياحي وديني مهم وذا مردود اقتصادي، ويمكن استغلاله من خلال افواج الحجيج القادمة إلى العراق وتحديداً اور الأثرية للضغط على دول المنبع لزيادة الاطلاقات المائية لمياه الاهوار موطن السومريين الأصليين".

ولفت الركابي، إلى أن "الكنيسة سيجاورها مسجد ديني للمسلمين، ضمن مبادرة التعايش السلمي بين الأديان في موطن إبراهيم الخليل".