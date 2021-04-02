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كندا تعلن خطة لإعادة توطين لاجئين من العراق من "الأيزيديين وغيرهم"

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-02T04:57:34+0000
كندا تعلن خطة لإعادة توطين لاجئين من العراق من "الأيزيديين وغيرهم"

شفق نيوز/ أعلنت كندا، عن خطة لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، في مساعيها للم شمل اللاجئين بالناجين من عائلاتهم.

وأعلن وزير الهجرة واللاجئين والجنسية، ماركو مينديسينو، عن سياسة جديدة لرفع نسب استقبال الأيزيديين تتبعها كندا ستتيح من خلالها لم شملهم مع أفراد أسرهم الممتدة، بما يصل الأعمام والعمات والأجداد.

وقال ميندوسينو في بيان "بعد أن نجوا من الانتهاكات والتعذيب وحتى الإبادة الجماعية على يد داعش، فإن الأيزيديين وجماعات أخرى هم من بين اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم".

وتعتبر الأيزيدية أقلية دينية قديمة جدا، نفذ تنظيم داعش ابادة جماعية بحقهم، بعد أن قتل أكثر من 3000 أيزيدي واستعبد 7000 امرأة على الأقل، وتسبب بتشريد معظم أفراد مجتمعهم.و

يتهم داعش الأيزيديين بأنهم عبدة شيطان.

وتقدر أعداد الأيزيديين بنحو 550 ألف مواطن يقطن معظمهم شمالي العراق.

ووفقا لراديو كندا الدولي، فقد أعادت البلاد توطين نحو 1400 ناج، منذ عام 2017، معظمهم من النساء، وذلك لإنقاذهم من حملة الإبادة الجماعية التي كان داعش يمارسها بحق تلك الأقلية.

 

 

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