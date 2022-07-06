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كندا تبحث سبل الاستثمار في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-06T08:04:07+0000
كندا تبحث سبل الاستثمار في ذي قار

شفق نيوز/ وصل السفير الكندي في العراق غريغوري جاليجان، اليوم الأربعاء، محافظة ذي قار في زيارة رسمية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " السفير الكندي جاليجان وصل المحافظة وفور وصوله ذهب باتجاه مدينة الزقورة الاثرية واطلع على واقعها ثم زار متحف الناصرية الاثاري، وكان في استقباله وفد من الحكومة المحلية في المحافظة والآثار العامة".

وبين مراسلنا، ان " السفير الكندي سيعقد اجتماعا موسعا مع اعضاء الحكومة المحلية ورجال الأعمال ظهر اليوم، لبحث السبل الاستثمارية في المحافظة وتطوير واقعها، مع التركيز على المشاريع في الآثار والاهوار".

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