كنائس كركوك تقيم قداس المسيح في ليلة الميلاد (صور)

شفق نيوز/ أقامت كنائس مدينة كركوك، مساء يوم الثلاثاء، صلاة القداس بمناسبة عيد ميلاد المسيح والذي يصادف يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكنائس في كركوك نظمت صلاة القداس احتفاءً بهذه المناسبة الدينية حيث اقام القداس راعي ابرشية الكنيسة الكلدانية في كركوك راعي الكنيسية يوسف توما.

وأضاف أن صلوات القداس ستستمر لمدة يومين، حيث تقيم الكنائس القداس في أوقات مختلفة.

وتابع ان القداس اقيم في كنيسة القلب الاقدس في منطقة عرفة بحضور محافظ كركوك ريبوار طه وعدد من المسؤولين.