"كنائس الموصل تنتظر أبناءها".. دعوة جديدة للمسيحيين من محافظ نينوى

شفق نيوز/ جدد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، الدعوة لأبناء المكون المسيحي للعودة إلى مدينة الموصل.

وقال الدخيل في تصريح خص به وكالة شفق نيوز، "استقبلت، اليوم، وفداً ضم رجال دين مسيحيين، في مقدمتهم رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الأرثوذكس، المطران نيقوديموس داؤد متي شرف."

وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المسيحيين ودعم عودتهم إلى مناطق مدينة الموصل، فضلاً عن تأهيل الكنائس والأديرة".

وأكد الدخيل العمل على إنشاء مركز ثقافي في المدينة لدعم عودة المسيحيين وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات.

وفي وقت سابق، دعا محافظ نينوى عبر تصريح لوكالة شفق نيوز، المسيحيين إلى العودة إلى مدينة الموصل، مؤكداً أن دواعي البقاء بعيداً عن المدينة لم تعد قائمة بعد تحقيق الأمن ودعم الاستقرار في الموصل.