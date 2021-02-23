كم يستمر فقدان حاستي الشم والتذوق لدى متعافي كورونا؟

شفق نيوز/ كشفت دراسة طبية حديثة عن المدة الزمنية التي يحتاجها المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليستعيدوا حاستي الشم والذوق التي فقدوها خلال إصابتهم بكوفيد-19.

ويعد فقدان حاستي الشم والذوق أحد الأعراض الرئيسية المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، إلا أن دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كيبيك الكندية، قد كشفت أن فقدان هاتين الحاستين بعد التعافي من كوفيد-19 قد يستمر لخمسة شهور أو أكثر.

وشملت الدراسة التي أجرتها الجامعة الكندية مشاركة 813 شخصا، كشف 38 في المئة منهم، أنهم لم يستعيدوا حاستي الشم والذوق بشكل كامل، وذلك رغم مرور 5 شهور على تعافيهم من الوباء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور يوهانس فراسنيلي قوله: "أظهرت الأبحاث السابقة أن معظم المصابين بكورونا يفقدون حاستي الشم والذوق في المراحل المتقدمة من المرض، إلا أن دراستنا كشفت إمكانية استمرار هذا الفقدان لفترة طويلة من الزمن، وحتى بعد التعافي".

ودعا فراسنيلي إلى العمل على متابعة المتعافين من كورونا، وتكثيف الأبحاث لاكتشاف المشكلات العصبية المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

وتم الاعتراف رسميا بفقدان حاستي الشم والذوق كأحد أعراض تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في 18 مايو الماضي، هذا إلى جانب أعراض أخرى هي الحمى والسعال.

كذلك يدعو الخبراء العاملين في الميدان الطبي لإضافة أعراض أخرى للتشخيص من شأنها اكتشاف المزيد من الحالات غير المؤكدة، وفي طليعتها الشعور بالتعب والتهاب الحلق والصداع والإسهال.